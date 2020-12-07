Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinde yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurup narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın kaputuna tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 311,45 gram metamfetamin bulundu.

Araçta bulunan K.B. ve B.B. gözaltına alındı.