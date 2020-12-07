Karamanlı Ziraat Odası Başkanı Hasan Güz, kontrollerde özellikle yonca ve fiğ tarlalarında farelerin ciddi oranda arttığını belirlediklerini söyledi.

Farelerle mücadele için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden zehirli buğday aldıklarını anlatan Güz, "Ziraat Odası olarak zehirli buğdayın ücretini karşıladık. İlk etapta çiftçilere 100 kilogram zehirli buğday dağıtıldı. Bütün çiftçilerimizi, arazilerinde uygulamaları için teşvik ettik. Ziraat mühendisi arkadaşlarımızın kontrolünde tarlalara buğday koymaya devam edeceğiz." dedi.

Zehirli buğday uygulaması yapan tarla sahiplerinin telef olan fareleri toplayıp imha etmesi gerektiğine dikkati çeken Güz, aksi halde bu fareleri yiyen zararsız hayvanların zehirlenebileceğini söyledi.

Çiftçi Ayla Öney de yonca tarlasının farelerce istila edildiğini, mücadele etmezlerse hasat alamayacaklarını dile getirdi.