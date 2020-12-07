Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak'ta, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir adrese operasyon yaptı.
Operasyonda, 2'si kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramada, 632 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. tutuklandı, B.S. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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