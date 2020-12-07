Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Serpincik Göleti'nin suyu kuraklık nedeniyle 25 metre çekildi
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan Serpincik Göleti'nde bu yıl beklenen yağışların olmaması kuraklığa neden oldu. Göletin suyu kıyıdan yaklaşık 25 metre çekildi.
Son yıllarda yağmur ve kar yağışının azalması, çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandı.
Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan Serpincik Göleti'nin suyu da kıyıdan yaklaşık 25 metre çekildi.
"Göletin bu aylarda buz tutması gerekirdi"
Gölete balık tutmaya gelen Taha Kaan Dönmez, bu aylarda göletin buz tuttuğunu söyleyerek, "Daha önce geldiğimizde ufak tefek balıklara denk geliyordum. Şu an suyun üzerinde en ufak bir oynama bile yok. Normalde bu mevsimlerde kar yağardı. Buranın normalde kasım ayında buz tutmuş olması gerekiyordu. Şimdi kar bile yağmıyor. Su bayağı aşağı seviyelerde. Bu yıl da kurak geçti. Yağmur yağdığını görmedik" dedi.
Etiketler: Kuraklık
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