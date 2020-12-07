Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yoldan çıkan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Balçova'dan Konak yönüne ilerleyen A.E. idaresindeki otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü civarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı.
Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra yol kenarındaki korkulukları aştı.
Korkulukların arkasındaki açık otopark alanına giren otomobil, burada yaya olarak ilerleyen iki kadına ve park halindeki cipe çarptı.
Kazada, üzerlerinden kimlik çıkmadığı belirtilen iki kadından biri olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan diğer kadın ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.E, gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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