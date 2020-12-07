Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aracında radar tespit cihazı bulunan sürücü gözaltına alındı
Muğla'da, aracında radar tespit cihazı bulunan sürücü gözaltına alındı. Sürücüye ayrıca, 3 bin 728 lira trafik cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Bölge Trafik Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen O.F.E'nin (30) kullandığı 48 PH 616 plakalı kiralık otomobili, Çetibeli Mahallesi’ndeki kontrol noktasında durdurdu.
Ekiplerin yaptığı incelemede araçta kurulu radar tespit cihazı bulundu. Gözaltına alınan sürücüye 3 bin 728 lira trafik cezası kesildi.
Polis merkezine götürülen O.F.E, işlemlerinin ardından "Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen yasak cihazları araçta bulundurmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Trafik
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