Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka artışının en fazla olduğu 5 ilden biri olarak açıkladığı Mersin'de artışlar, Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına yansıdı. Harita son iki haftada kentin neredeyse tamamı yüksek risk anlamına gelen kırmızı renge büründü.

Özellikle kent merkezi, Tarsus ilçesi ve Erdemli ilçeleri yüksek risk altında.

“Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmuyor”

Artan vakalardan dolayı tedirginlik yaşayan vatandaşlar ise kurallara uyulmasını istedi. Kentte esnaflık yapan Aydın Korkmaz, vatandaşların tedbirleri gevşettiğini söyledi. Korkmaz, maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Vatandaşların maskeye, sosyal mesafeye dikkat etmediğini belirten Yelda Yaman da "Maskeyi kimisi takıyor, kimi takmıyor. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Bu kurallara uyulursa vaka sayıları düşer" diye konuştu.

Pandeminin başındaki dikkat ve özenin azaldığını kaydeden Muammer Çoban ise, "İnsanlar rahat rahat geziyor. İnsanlar kendilerini evlerinde izole etmeli. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Komşusuna, eşine, dostuna ziyareti bu dönemde kısıtlasınlar" dedi.