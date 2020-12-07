Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, 256 metre gövde yüksekliğine ulaştı.

Baraj gövdesine dökülen beton miktarı ise 3 milyon 783 bin 954 metreküp oldu.

Yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek

Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

Yapımı devam eden barajda, yüzde 88 fiziki gerçekleşme sağlandı.

