Bingöl İl Jandarma Komutanlığının Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl’de, operasyonları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genç İlçesi Sağgöze Köyü kırsalında 40 tim ve 535 personel ile gerçekleştirilen operasyonda, 16 ayrı noktada terör örgütüne ait 6 adet depo ve 7 adet sığınak tespit edildi.

Tespit edilen depo ve sığınaklarda, 900 fişek, 1 EYP düzeneği, 1 güneş paneli, 1 akü, 10 büyük tüp, 9 küçük tüp, 135 kilo uyuşturucu ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.



