Siirt'te 3 Aralık'ta saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Merkez üssü Kurtalan ilçesi olan depremde ilçe merkez ve köylerinde 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edildi.

Siirt il merkezinde ise 10 az hasarlı bina tespit edildi.

Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Deprem sırasında yaşanan panik güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Deprem sırasında raflardan düşen ürünler, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.