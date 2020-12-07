İlçenin yüksek kesimlerinde yiyecek bulamayan ayılar, Çiçekli Yaylası ve Kale köyüne indi. Yayladaki 25 eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapılara ve pencerelere zarar verirken, birçok eşyayı parçaladı.

Kale köyü Muhtarı Mehmet Ali Yanmışoğlu, “Kar yağdıktan sonra yaylayı terk ettik. Hafta sonu ne var ne yok bakmak için yaylaya çıktık. Çiçekli Yayla ve Kale köyünde 25 haneye ayı girmiş ve evleri talan etmiş” dedi.

"Mutfaklarda ciddi zarar var"

Yaylada evleri bulunan Cevahir Tonyalı, “Hafta sonu akrabalarımızla birlikte yaylaya çıktı. Yaylaya çıkınca birçok evin kapısının kırık olduğunu gördük, şoka uğradık. Kapı girişlerine çakılan teneke korumalar bile sökülmüştü” dedi.

En çok mutafak ve buzdolaplarında hasar olduğunu anlatan Rabia Karanfil ise şunları söyledi:

"Yaylaya vardığımızda birçok evin, ayıların saldırısı sonucu talan edildiğini gördük. Özellikle evlerin mutfak bölümlerinde ve buzdolaplarında ciddi zarar vardı. Belki daha erken gelsek ayılarla karşılaşabilirdik. Pençe izlerinden büyük bir ayı olduğunu anladık.”