Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda patenli 2 genç, trafikte tehlikeli anlar yaşattı.

Seyir halindeki otomobilin arkasına tutunan patenli gençlerden biri, cadde ortasına kadar devam etti. Diğer patenli genç ise seyir halindeki başka bir araca tutundu.

Tehlikeye ve uyarılara aldırmadan araçlara tutunarak, yolculuk eden gençler, anbean görüntülendi.

Yollarına bir süre böyle devam eden gençler, daha sonra gözden kayboldu.