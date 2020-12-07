Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 11:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
[Fotoğraf: DHA]
Mersin’de seyir halindeki otomobilin arkasına tutunarak giden patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda patenli 2 genç, trafikte tehlikeli anlar yaşattı.
Seyir halindeki otomobilin arkasına tutunan patenli gençlerden biri, cadde ortasına kadar devam etti. Diğer patenli genç ise seyir halindeki başka bir araca tutundu.
Tehlikeye ve uyarılara aldırmadan araçlara tutunarak, yolculuk eden gençler, anbean görüntülendi.
Yollarına bir süre böyle devam eden gençler, daha sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Trafik
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