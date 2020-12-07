Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medya aracılığıyla 41 ilde dolandırıcılık yapanlar yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, sosyal medyada aracılığıyla 41 ilde 82 kişiyi oto yedek parça satma bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada sahte hesap açan ve vatandaşları oto yedek parça satma bahanesiyle dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 ay teknik takip yapan ekipler, 11 şüphelinin adreslerini belirledi. 10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 11 zanlı emniyete götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Zanlıların emniyetteki işlemlerinde oto yedek parça satma bahanesiyle 41 ilde 82 kişiyi dolandırdığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 1'i kadın 11 zanlı adliyeye sevk edildi.
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