İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada sahte hesap açan ve vatandaşları oto yedek parça satma bahanesiyle dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay teknik takip yapan ekipler, 11 şüphelinin adreslerini belirledi. 10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 11 zanlı emniyete götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Zanlıların emniyetteki işlemlerinde oto yedek parça satma bahanesiyle 41 ilde 82 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 1'i kadın 11 zanlı adliyeye sevk edildi.