Terör örgütü PKK/KCK'ya 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak katılan kadın teröristle irtibata geçildi ve teslim olmaya ikna edildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, örgütten kaçan kadının Şırnak'ta teslim olduğu ve daha sonra Batman'a getirilerek ailesiyle buluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Teslim olan kadın örgüt mensubu gerekli adli tahkikat yapılmak üzere Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir." denildi.

Kadın terörist, ilk ifadesinde, 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırıldığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın aynı olmadığını anlattı.

Kaçmaya karara verdiğini ancak terör örgütünün baskısı nedeniyle harekete geçemediğini anlatan terörist, zor koşullar altında örgütten kaçmayı başararak güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Örgüt mensuplarına "teslim olun" çağrısı

Kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan örgüt mensuplarına seslenen terörist, bu arayış içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini, Türkiye'nin kendisini çok sıcak karşıladığını kaydederek "teslim olun" çağrısı yaptı.

Ailelere de çağrıda bulunan terörist, emperyalist güçlerin maşası olarak kullanıldıklarını, çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

Teslim olan kadın teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.