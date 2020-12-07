İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, dün akşam saatlerinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kahvehanede oyun oynandığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvehaneye operasyon yaptı.

Polisleri görünce arka kapıdan kaçmaya çalışan kişiler durdurulurken, oyun oynamaya devam edenler olduğu görüldü.

İki daire halindeki kahvehanede oyun oynadıkları tespit edilen kişiler, burasının dernek olduğunu ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını söyleyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

11 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi

"Cenazemiz vardı" diyen 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi. İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.