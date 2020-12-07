Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir kişinin 1100 lirasını gasbeden 3 zanlı tutuklandı
Adana’da bir kişinin 1100 lirasını gasbettikleri gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde 3 kişi zor kullanarak 65 yaşındaki Hıdır Ortaç'ın içinde 1100 lira olan cüzdanını aldı.
İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, yaşları 18, 19 ve 22 olan 3 şüpheli aynı mahallede yakaladı.
Ekipler mağdurdan gasbedilen cüzdanı çöp konteynerinde buldu.
Zanlılardan ikisinin hırsızlık, kasten yaralama, kaçakçılık, uyuşturucu madde bulundurma suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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