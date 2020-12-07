Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA ]
Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneş ve Yukarıbayır mahallelerinde bulunan 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli "uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 320 kilo uyuşturucu, 2 terazi ve bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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