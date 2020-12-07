Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesi: İki kardeşten biri öldü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahte içki kaynaklı metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri öldü, diğerinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
Günaltay Mahallesi'nde 50 yaşındaki Ali A. ve 59 yaşındaki ağabeyi Yüksel A, rahatsızlanmaları üzerine ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahte içki kaynaklı metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kardeşlerden Ali A, hastanede yaşamını yitirdi.
Tedavisi süren Yüksel A'nın hayati tehlikesi sürüyor.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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