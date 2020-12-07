Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 26 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandıran suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 39 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 2 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli yakalandı.
Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı.
Nöbetçi hakimlik 13 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verdi.
Öte yandan örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Amar S.'nin Almanya'da dolandırıcılık suçundan ceza aldığı, cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenildi.
Etiketler: Suç Örgütü
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