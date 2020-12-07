Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

7 kişiye eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda, örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in tutuklanması ve ülke genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle, eylem yapacağı değerlendirilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın düzenledi.

4 kişi gözaltında

Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda kuru sıkı tabanca ve bazı dijital materyallere el koydu.

[Fotoğraf: İHA]

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.