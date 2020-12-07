Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
7 kişiye eş zamanlı operasyon
Bu kapsamda, örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in tutuklanması ve ülke genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle, eylem yapacağı değerlendirilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın düzenledi.
4 kişi gözaltında
Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda kuru sıkı tabanca ve bazı dijital materyallere el koydu.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.