Polis ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Demir-Çelik kavşağında denetim gerçekleştiren ekipler, durdurdukları otomobildeki Ferhat K'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

Yapılan incelemede alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullandığı için de trafik cezası verildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kısıtlamayı sigara almak için ihlal etti

Ekipler, Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağındaki denetimde de sigara almak için dışarı çıktığını söyleyen kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza uyguladı.