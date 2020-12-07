Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 03:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sigara almak için kısıtlamayı ihlal etti
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücüye para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde sigara almak için kısıtlamayı ihlal eden bir kişiye de ceza kesildi.
Polis ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.
Demir-Çelik kavşağında denetim gerçekleştiren ekipler, durdurdukları otomobildeki Ferhat K'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ceza uyguladı.
Yapılan incelemede alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullandığı için de trafik cezası verildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kısıtlamayı sigara almak için ihlal etti
Ekipler, Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağındaki denetimde de sigara almak için dışarı çıktığını söyleyen kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza uyguladı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Koronavirüs
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