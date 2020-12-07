Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 00:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Bala ilçesinde minibüsün tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Erdem Akçakaya idaresindeki minibüs, Konya-Ankara kara yolunun 170. kilometresi Karahamzalı Mahallesi yakınlarında, aynı yönde seyir halinde olan Levent Albayrak yönetimindeki pancar yüklü tırın dorsesine çarptı.
Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan İsmail Ünal olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Akçakaya yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulans ile Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Akçakaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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