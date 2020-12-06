Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i polis 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri polis memuru 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Doğum Hastanesi kavşağında Şanlıurfa yönünden gelen otomobil ile taksi çarpıştı.
2'si ağır 5 kişinin yaralandığı kazada, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada yol kontrolünü sağlamak için olay yerinde bulunan polis memurlarından M.K'ya Şanlıurfa yönünden gelen C.E'nin kullandığı pikap çarptı.
Hastaneye kaldırılan polis memuru M.K'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Polise çarpan C.E. gözaltına alınırken diğer yaralılar da kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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