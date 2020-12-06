Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman’da bir köy karantinaya alındı
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Dörtyol köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.
Dörtyol köyünde son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
Besni kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı duyuruldu.
Açıklamada, "İlçemize bağlı Dörtyol köyü, artan vaka sayıları sonrasında sosyal izolasyonun temini ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00 itibarıyla karantinaya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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