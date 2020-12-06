Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 19:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 ilde trafik eğitim parkının yapımının tamamlandığını açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, trafik parklarında eğitimin, çocuklara çok yakıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Trafik eğitim parkları 6 ilde bitti, 25 ilde yenileme yapıldı, 24 ilde yapımı devam ediyor, 134 aktif eğitim parkı oldu, 127'si 2023'e kadar bitecek. Bizimle bu yola çıkan sponsorlara çocuklarımız için teşekkürler."
Trafik parklarında eğitim çocuklarımıza çok yakışıyor— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) December 6, 2020
Trafik eğitim parkları
6 ilde bitti
25 ilde yenileme yapıldı
24 ilde yapımı devam ediyor
134 aktif eğitim parkı oldu
127si 2023’e kadar bitecek
Bizimle bu yola çıkan sponsorlara çocuklarımız için teşekkürler
Trafikemanet pic.twitter.com/0bj6iBxGfX
Etiketler: Süleyman Soylu Trafik
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