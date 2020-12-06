İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, cumartesi sabah 05.00'ten bu sabah 05.00'e kadar olan zaman diliminde kısıtlamalara uymadığı tespit edilen 1044 kişiye 3 milyon 184 bin 938 lira ceza uygulandı.

Öte yandan 1-6 Aralık tarihleri arasında kısıtlamaları ihlal eden toplam 2 bin 445 kişiye de 7 milyon 385 bin 320 lira para cezası kesildi.

Bu kişilerden 4'ü hakkında adli işlem başlatıldı.