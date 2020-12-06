Sercan Karabulut, Erzincan'da yaşıyor. Hobi olarak başladığı seracılığı geçim kapısı haline getirdi.

Geliştirdiği sistemle topraklı tarıma göre üç kat daha fazla verim elde etti.

İşletme, topraksız tarımla kıvırcık marul üretiyor. Marulun normalde topraktan alması gereken bütün besinler su ile sağlanıyor.

Topraksız serada üretim, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez uygulanıyor.

Ürünlerin 45 günde yetiştiği bilgisini veren Karabulut verimin de 3 katına çıktığını söyledi:

"Çiftçilerimizin toprakta aldığı 4 bin 4 bin 500 civarı mahsulü biz aynı anda 15 bin civarında alıyoruz. Bin metrekarede kurulu bir sistem var. Bin metrekarede 15 bin 300 tane kıvırcık büyütüyoruz."

6 kişinin istihdam edildiği serada ürün çeşitliliğini artırmak hedefleniyor.