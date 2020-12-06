Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 14:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak
Koronavirüsle mücadele kapsamında Kasım ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık’ta başlayacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.
Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak" dedi.
Etiketler: Destek Ödemesi Koronavirüs
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