Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Düzenlemeler
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