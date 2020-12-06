1996'da kurulan ve 1. etaktaki ilk tahsislerin 1999'da yapıldığı Diyarbakır OSB, büyümeye devam ediyor.

915 hektar alan üzerinde 4 etaptan oluşan bölgede 5. etap için adımlar atıldı.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, "Geçtiğimiz hafta 5. etapla ilgili eski Bakanımız Sayın Mehdi Eker ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile görüştük. Bu görüşmede 5. etap genişleme alanının sözünü aldık. Buradan bu müjdeyi vereyim. Onu da inşallah 2021'de kendi alanımıza katmış olacağız." dedi.

8 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor

Diyarbakır'ı istihdam üssü yapmayı hedeflediklerini söyleyen Fidan'ın verdiği bilgilere göre; OSB, yaklaşık 8 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

OSB'de 242 fabrika üretim gerçekleştiriyor. 53 fabrikanın ise inşası sürüyor.

Bölgede salgına rağmen 22 fabrika için yer tahsisi yapıldı.

İnşaatların bir kısmı bu yıl tamamlanırken bir kısmı ise 2021 ve 2022 yıllarında hizmet vermeye hazır hale gelecek.

"Çalışan sayımız 15 bin kişiyi bulacak"

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, "Bu tahsis ettiklerimizin toplamı yaklaşık 750 milyon liradır. Yatırımlar bu süreçte devam ediyor. Pandemi var diye yatırımlar durmuyor. Bizim daha çok üretmemiz, kazanmamız lazım. Bu ay içinde muhtemelen 11 firmaya daha yer tahsisi yapacağız. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Buraya yatırım yapmak isteyen çok. Söz konusu tahsislerin tamamlanması durumunda çalışan sayımız yaklaşık 15 bin kişiyi bulacak. İnşallah 2021-22'de yapmış olduğumuz tahsislerin inşaatları bitmiş olacak." dedi.

22 milyon liralık yatırım

Bir gözlük üretim firmasının yatırım müdürü Sertaç Yakut ise kuracakları tesis için OSB'de tahsis edilen 15 bin 340 metrekarelik alana 8 bin metrekarelik kapalı alan inşa etme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Allah izin verirse bir aksilik yaşamazsak 3 ay içinde fabrikamızı kurmayı ve üretime geçmeyi hedefliyoruz. Fabrikamızda yaklaşık 250 kişiyi istihdam edeceğiz. Kendi memleketimizdeki vatandaşlarımıza bir faydamızın dokunması bizi mutlu edecek. Buradaki inşaat bedeli 8 milyon, makine ve ekipmanla birlikte 20-22 milyonluk liralık bir yatırımımız olacak."