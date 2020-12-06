Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 17:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çocuğun çatıdaki tehlikeli oyunu
Aydın'ın Didim ilçesinde oturdukları 5 katlı apartmanın çatısında oynayan çocuk, paniğe neden oldu.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Aydın'da büyük oranda uyuldu. Sokağa çıkamayan çocuklar evlerinin başta balkon ve teraslarını oyun alanı olarak kullandı.
Aydın'ın Didim ilçesi Yenimahalle’de ise 5 katlı bir apartmanın çatısında oynayan ve 5-6 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk ise çevredekileri korkuttu.
Çatıdan indirildi
Bir süre çatıda gezinerek oynayan çocuk, karşıdaki bir apartmanda yaşayanlar tarafından görüntülendi.
Çevredekilerin panik yapmasına neden olan çocuk, bir süre sonra yanına gelip, elinden tutan bir kişi ile çatıdan indi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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