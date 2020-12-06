Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Aydın'da büyük oranda uyuldu. Sokağa çıkamayan çocuklar evlerinin başta balkon ve teraslarını oyun alanı olarak kullandı.

Aydın'ın Didim ilçesi Yenimahalle’de ise 5 katlı bir apartmanın çatısında oynayan ve 5-6 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk ise çevredekileri korkuttu.

Çatıdan indirildi

Bir süre çatıda gezinerek oynayan çocuk, karşıdaki bir apartmanda yaşayanlar tarafından görüntülendi.

Çevredekilerin panik yapmasına neden olan çocuk, bir süre sonra yanına gelip, elinden tutan bir kişi ile çatıdan indi.