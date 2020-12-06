İstanbul Fatih'te bir lastikçi dükkanının 700 yıllık bir şapel olduğu belirlendi. Küçük kilise olarak tabir edilen şapelin, Boğdan Sarayı'nın bir parçası olduğu düşünülüyor.

1300'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen yapının önemli bir kısmı hala sağlam. Ancak bir bölümü günümüzde lastik deposu olarak kullanılıyor.

Dükkan sahibi şapelin üzerini çelik direklerle, etrafını da tuğla ile örmüş. Bilinçsizce yapılan tadilatın da koruma amacı taşıdığı iddia ediliyor.

Tarihçi Süleyman Faruk Güncüoğlu, "Bu, sarayın ibadet edilen tabiri caizse halk arasında bizim camimize mukayese mescit niteliğinde bir yapı. Bir mabedin kalıntısı olmasından öte bu bakımdan önemli bir unsur. Bu tarihi yarım ada İstanbul'un Roma kalıntıları bakımından büyük bir önem arz ediyor." dedi.