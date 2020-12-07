Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 02:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te alevler bir binanın çatısını sardı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, hasar oluşturdu.
Yeşil Mahalle Gül Sokak'ta Timur Bilgiç'e ait 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalleliler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.
Etiketler: Yangın
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