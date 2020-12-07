Yeşil Mahalle Gül Sokak'ta Timur Bilgiç'e ait 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalleliler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.