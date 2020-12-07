Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 01:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denetim noktasından kaçan sürücüye 3 bin 726 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de denetim noktasından kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 3 bin 726 lira ceza kesildi.
Sokağa çıkış kısıtlaması kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin pek çok noktasında uygulama gerçekleştirdi.
Tunca Köprüsü girişinde bir cip, denetim yapan bekçilerin "dur" ikazına uymadı, Meriç Köprüsü'nü de geçtikten sonra Karaağaç Mahallesine doğru kaçtı.
[Fotoğraf: AA]
Kaçan sürücü, polis ekiplerince Bosnaköy köyü yolunda durduruldu.
Sürücü D.Ö'ye, "kısıtlama ihlali, dur ikazına uymamak ve ehliyetini yanında bulundurmamak" suçlarından 3 bin 726 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Trafik Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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