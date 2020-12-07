Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te 320 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te, 4 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 320 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Güneş ve Yukarıbayır mahallelerinde bulunan 4 adrese Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda, 70 parça halinde toplam 320 kilo kubar esrar, 2 adet terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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