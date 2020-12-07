Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutköy'de bir taş ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Arnavutköy'deki bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Arnavutköy Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu. Oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nuri D. ise yapılan çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alındı.
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