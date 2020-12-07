Arnavutköy Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu. Oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nuri D. ise yapılan çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alındı.

