Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00’de sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
Haftanın ilk iş günü olmasının etkisiyle sabah saatlerinde kentin iki yakasında da trafik yoğunluğu oluştu.
Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluşurken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında trafik sıkışıklığı gözlendi.
Toplu taşıma araçlarında zaman zaman yoğunluk meydana gelirken yolcuların maske kuralına uyması dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu, saat 08.20'de yüzde 42, 09.00'da yüzde 44 olurken saat 10.30'da yüzde 44 seviyesinde bulunuyor.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması Trafik
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