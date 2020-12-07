Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, köylerdeki bakkalları dolaşarak 200 liralık sahte banknotlarla alışveriş yaptığı belirlenen 20 yaşındaki F.Ş. gözaltına alındı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köyleri dolaşıp, sahte parayla alışveriş yapan bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Kimliği belirlenen şüpheli F.Ş.'nin sahte parayla en son Mollabey köyündeki bir iş yerinde alışveriş yaptığı tespit edildi.
Şüphelinin adresini belirleyen jandarma, F.Ş.'yi Duranlı köyünde gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında 200 liralık 4 sahte banknot ele geçirdi.
İşlemleri için jandarma karakoluna götürülen F.Ş.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de 392 lira idari para cezası uygulandı.
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