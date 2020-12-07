İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta Bağcılar'da matbaa kurup sahte para basanlara operasyon düzenledi.

T.G., B.B., ve Y.G. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada sahte 1 milyon 56 bin lira, dizüstü bilgisayar, 5 yazıcı, 2 löminetör, 2 giyotin, tabanca, çok sayıda boya, solüsyon, kartuş, filigran, hologram gibi sahte para basımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

