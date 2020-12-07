Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sahte para operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 56 bin lira sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta Bağcılar'da matbaa kurup sahte para basanlara operasyon düzenledi.
T.G., B.B., ve Y.G. gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada sahte 1 milyon 56 bin lira, dizüstü bilgisayar, 5 yazıcı, 2 löminetör, 2 giyotin, tabanca, çok sayıda boya, solüsyon, kartuş, filigran, hologram gibi sahte para basımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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