Sakarya Caddesi'ndeki Yeniçamlıca PTT Şubesi'ne gelen bir kişi, silahını çekerek veznedeki paraları istedi.

Bir miktar parayı alan soyguncu, daha sonra aldığı paralar ile birlikte silahı olduğu yerde bıraktı.

Haber verilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.