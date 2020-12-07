Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da kısıtlamayı ihlal eden 1668 kişiye işlem yapıldı
Ankara'da 1-6 Aralık tarihlerinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1668 kişiye adli/idari işlem yapıldı.
Ankara Valiliği, il genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında, 1-6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1668 kişiye adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.
Kısıtlamayı ihlal edenlere ise 4 milyon 4 bin 752 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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