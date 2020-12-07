Ankara Valiliği, il genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında, 1-6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1668 kişiye adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

Kısıtlamayı ihlal edenlere ise 4 milyon 4 bin 752 lira para cezası uygulandı.