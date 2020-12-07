Ramazan Erol'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası
Eski Danıştay üyesi Ramazan Erol, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ramazan Erol ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Erol, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.
Ramazan Erol'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. maddesi gereğince 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.
Yurt dışına çıkış yasağı da verildi
TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Erol hakkında yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.
Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
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