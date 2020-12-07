Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içkinin ele geçirildiği 2 operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Ürgüp ilçesinde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine bağ evine düzenledikleri operasyonda 1739 litre şarap, 9 litre viski ile 56 litre rakı ele geçirdi, ev sahibi H.B'yi gözaltına aldı.
Avanos ilçesinde de polis ekipleri, İ.S.B'ye ait ikametgaha operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada kaçak üretilen 237 litre şarap, 11 litre rakı, alkol yapımında kullanılan düzenek ve 430 mantar tıpa bulundu.
Gözaltına alınan İ.S.B. ve H.B'nin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
Son Haberler
- 16:22
- 16:29
- 16:10
- 16:25
- 16:08
Sıradaki Haber
İzmir'de yoldan çıkan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz