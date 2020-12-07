Samsun Valisi Zülküf Dağlı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuştu.

Kentin medikal alanda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dağlı, Azerbaycan'ın Ermenistan ile yaşadığı savaş sonrası medikal malzemeye ihtiyaç duyabileceği düşüncesiyle bu çalışmanın yapıldığını anlatarak, "Kardeş Azerbaycan'ın bunlara şiddetle ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bir nebzede olsa, Samsun ili olarak kurtuluşun başladığı ilden, kurtulmuş olan Karabağ'a bu yardım tırını hep birlikte gönderiyoruz. Ben bu manada sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Azerbaycanlı kardeşlerin acı çekmelerine gönüllerinin razı olmayacağını ifade eden Vali Dağlı, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Gurur duyduk, mutlu olduk"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise güzel bir birliktelik örneği göstererek yardım faaliyetini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Can Azerbaycan" ile iki devlet tek millet, kardeş ülke olunduğuna işaret eden Demir, "Karabağ'ı, 30 yıllık bir esaretten sonra kahramanca bir mücadele neticesinde o işgal topraklarını, tekrar öz topraklarına dönüştürdü inşallah. Biz de bununla gurur duyduk, mutlu olduk." dedi.

"Ulaşımını büyükşehir olarak sağlıyoruz"

Demir, Samsun'un cerrahi aletler, ilaç sanayi ve medikal ürünler noktasında önemli bir merkez olduğunu hatırlatarak, "Ulaşımını büyükşehir olarak sağlıyoruz. Değerli Medikal Kümelenme Derneği Başkanımıza, onun şahsında tüm medikal üreticilerimize, ASKON Başkanımıza ve onun şahsında tüm ilaç üreticisi meslektaşlarımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli ve anlamlı bir duyarlılık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin savaş sonrası ihtiyaç duydukları tıbbi malzeme ve sağlık noktasındaki yardımların anlamlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından yardım tırı Azerbaycan'a uğurlandı.