Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da 2 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Çaldağ köyünden il merkezi yönüne seyir halinde olan Yakup Gölgeç yönetimindeki araç, karşı yönden gelen Hüri Tanrıverdi idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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