İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin belirli noktalarındaki denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ile diğer COVID-19 önlemlerine uymayan 59 kişiye 55 bin 350 lira para cezası kesti.

Denetimler hafta içi de ekiplerce sürdürülüyor.