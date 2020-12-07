Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te tedbirlere uymayan 59 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karabük'te, hafta sonu yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına ve diğer önlemlere uymayan 59 kişiye para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu denetimlerini artırarak sürdürdü.
Ekipler, kentin belirli noktalarındaki denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ile diğer COVID-19 önlemlerine uymayan 59 kişiye 55 bin 350 lira para cezası kesti.
Denetimler hafta içi de ekiplerce sürdürülüyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz