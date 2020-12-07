Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Kasım-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 74 bin kaçak makaron, 24 bin 782 kaçak muhtelif eşya, 11 bin 341 kaçak veya sahte ilaç, 5 ton 773 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 1260 paket kaçak sigara, 379 kilogram kaçak tütün, 13 kaçak cep telefonu ve 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.