Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Kasım-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 74 bin kaçak makaron, 24 bin 782 kaçak muhtelif eşya, 11 bin 341 kaçak veya sahte ilaç, 5 ton 773 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 1260 paket kaçak sigara, 379 kilogram kaçak tütün, 13 kaçak cep telefonu ve 2 tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Kaçak İçki
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