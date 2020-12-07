Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da 80 koyunu çalan 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Iğdır'da bir çiftçinin ahırından 80 koyunu çalan 6 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
30 Kasım'da Iğdır'a bağlı Elmagöl köyünde yaşayan Rıza Yeter'in ahırından 80 koyununu çalan şüphelilerin yakalanması için Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 80 koyunu ahırdan çalarak Halfeli beldesine götüren 6 şüpheli yakalandı.
Operasyonda bulunan koyunlar ise sahibine teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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