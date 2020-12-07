Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yenikent Mahallesi'nde işçi olarak çalışan Mahmut Soylu, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Soylu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Soylu'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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