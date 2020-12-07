Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 17:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sosyal medyadan tartıştığı kadını iş yerine çağırıp silahla yaraladı
Elazığ'da market sahibi A.S. sosyal medya üzerinden tanışıp, tartıştığı D.S. adlı kadını, çağırdığı iş yerinde tabancayla vurarak yaraladı. A.S. gözaltına alındı, hastaneye kaldırılan D.S'nin sağlık durumu iyi.
Olay, öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Mehmet Bakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sosyal medyadan tanışan 28 yaşındaki A.S. ve 21 yaşındaki D.S., henüz bilinmeyen nedenle internet üzerinden tartıştı. Tartışma sırasında A.S., kadını marketine çağırdı.
İş yerine giden D.S. ve A.S. arasındaki tartışma burada da devam etti. Tartışma sırasında A.S., tabanca ile D.S.'yi bacağından vurarak, yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.S. gözaltına alınırken, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülen D.S. tedavi altına alındı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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